Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay çıkışı! "Karaca'ya karşı yetkilerimi kullanacağım"

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi davasından tutukluluğu devam ediyor.

Hakkında Yargıtay tarafından verilen kararın hükümsüz olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Gülizar Biçer Karaca'nın başkanlığında yürütülen TBMM'de okundu.

Karar okutulduktan sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Yargıtay kararının artık 'yok hükmünde' olduğunu söyledi.

AKP'lilerde kararın okunmasına tepkiler geldi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da, AYM kararının okutulmasının usulsüz olduğunu söyledi.

Bir diğer tepki de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Halk TV'deki habere göre Kurtulmuş, CHP'li Karaca'nın yetkilerini aştığını belirterek "TBMM Başkanvekili Karaca'nın Anayasaya, İçtüzük ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir" dedi.

TBMM tutanağında da Karaca'nın konuşmasının başının verildiği ve kararın okutulduğu kısma yer verilmedi.