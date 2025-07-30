Numan Kurtulmuş’tan dikkat çeken komisyon açıklaması! Kararın nasıl alınacağını açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ederseniz ben başından beri az konuşarak, çok dikkatli hassas bir süreci yürütmeye çalışıyorum. Çünkü bu Türkiye için tarihi bir fırsattır. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir. 10 binlerce insanımızı kaybettik. İki trilyon doların üzerinde maddi bir kaybımız var terör dolayısıyla. Ve Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga olarak bu vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için tarihi bir fırsat ortaya çıktı.

İmralı çağrıda bulundu, örgüt dedi ki 'evet ben kendimi feshediyorum.' Şimdi bundan sonra bizim başından itibaren söylediğimiz silahların bırakılmaya başlanmasıyla birlikte bu konudaki sorumluluk, sürecin takibiyle ilgili sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor. Bundan sonra parlamentoda çok hassas bir sürecin yürütülmesi lazım. Bu komisyon örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler yapacak. Bunları çok açık bir şekilde konuşacağız.

Ayrıca burada çok önemli meselelerden birisi de kamuoyunun bu konudaki hassasiyetlerini, kırılganlıklarını göz önünde bulundurarak, sürecin çok açık, şeffaf ve hep birlikte yürütülmesidir. Bunun için diyoruz ki burada altın oran 'Kürdün onuru, Türkün gururudur.' Bunu ısrarla vurgulayarak söylüyorum, bunu sağlayacağız. Komisyon çok sayıda insanı dinleyecek. Sadece parlamenterler değil, sivil toplum kuruluşlarını, hukuk camiasını, bu konuyla ilgili fikri olanları dinleyecek. Herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili birtakım projeleri olan bütün toplum kesimlerine de bunun açık olduğunu ifade etmek isterim.

Ama sonuçta bu politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. Burası A partisi, B partisinin siyasi mücadele alanı değildir. Burası topyekun bütün Türkiye'nin hep birlikte Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı, fedakarca bir çalışmanın gerçekleştirileceği bir süreçtir. Ben bunun için bu komisyonun, partiler üstü bir komisyon olduğunu görüyorum. Bunun için de bütün siyasi partilerin en ince ayrıntısına kadar görüşlerini dinledim. Sonuç itibarıyla burada bir çalışmayı yürüteceğiz. Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız."