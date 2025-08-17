Numan Kurtulmuş'tan Marmara Depremi mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında vefat edenleri andı. Kurtulmuş, "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısı, aradan geçen onca yıla rağmen yüreklerimizde hala taptaze. O kara günde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın."

