Numan Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Komisyonda dinlenecek mi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni çözüm sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını değerlendirdi.
"KOMİSYON KARAR VERECEK"
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı komisyonun dinleyip dinlemeyeceğine ilişkin Kurtulmuş, "Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla bu karar alınabilir. Komisyon buna karar verecek" dedi.
Açılım komisyonunda teröristin getirilmesi istendi!