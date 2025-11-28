Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılış töreninin ardından beraberindeki heyetle birlikte Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Kurtulmuş daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen Adana Sivil Toplum Buluşması'na katıldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyada büyük değişimlerin yaşandığını vurgulayarak, "Ekonomi değişiyor, güç dengeleri değişiyor, siyaset değişiyor, teknoloji çok hızlı değişiyor. Hatta ve hatta bütün bunlara bağlı olarak sosyal hayattaki alışkanlıkların da çok köklü bir şekilde değiştiğini hep beraber her gün yaşıyoruz. Gençlerin beklentileri ve talepleri, toplumların beklentileri ve talepleri değişiyor. Tüm bunlarda etken bir şekilde, ön açıcı bir şekilde önümüze konulan meseleleri çözmek ve tüm bunlarla birlikte güçlü, büyük Türkiye hedefine sağlam bir şekilde yürümek zorundayız. Hiç şüphesiz güçten kastımız sadece askeri güç değildir. Türkiye’nin milli savunma sanayinde, dünyanın artık sayılı ülkelerinden birisi haline geldiğini görüyor ve bundan iftihar ediyoruz. Ama bu tek başına yetmez. Güçten kasıt sadece ekonomik olarak güç sahibi olmak da değildir. İşte bugün dünyada isimlerini vermeyeyim ama 40-50 bin dolar seviyelerinde, hatta daha yüksek milli gelire sahip olan bazı ülkelerin hiçbir şekilde dünya üzerinde etkili rol oynayamadıklarını görüyoruz" dedi.

‘KİMSE GÖZARDI EDİLMEYECEK’ VURGUSU

Tek başına ekonomik gücün bir anlam ifade etmediğinin altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye hem tarihten getirdiği birikimi hem sahip olduğu jeopolitik imkanları, hem taşıdığı potansiyelleri, hem de siyasal gücü itibarıyla bugün dünyada yeni gelişmekte olan dengelerin ve denklemleri hiç birisinde kimsenin göz ardı edemeyeceği birkaç önemli ülkeden birisidir. Ne ABD denklemini kurarken, ne Çin’i, ne Rusya’sı, ne Avrupa Birliği, ne de başka bir güç denklemini kurarken Türkiye’yi yok varsayarak bu bölgede hesap yapamaz. Türkiye kabili ihmal bir ülke değildir. Dünya sisteminin güçlü ülkeleri bakımından hiçbir şekilde göz ardı edilebilecek bir ülke değildir. Bu ülkenin önündeki sorunları çözerek kendisinin yolunu açması ve sahip olduğu bu potansiyeli en güçlü şekilde ortaya koyması lazım. Bunun için de güçlü Türkiye’nin güçlü Türkiye hedefleri, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda tek tek şehirlerimize de büyük sorumluluklar ve ödevler düşüyor. Adana'da bunu en iyi şekilde yapan şehirlerimizden birisidir" diye konuştu.

HİÇBİR ŞEKİLDE GÜNDEME GELMEMİŞ

Türkiye'de artık terörün hiç konuşulmadığı bir döneme girileceğini ileri süren Kurtulmuş şöyle devam etti:

"50 yıldır bu ülkenin büyük bir pranga gibi ayaklarına bağlanan terörü bir kenara koyacağız. Bu ülke insanlarının arasında ezeli olarak var olan kardeşliği, dostluğu ebedi hale getirecek çalışmaları gerçekleştireceğiz. Anadolu toprakları Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda bulunan bütün unsurların birlikte kazandığı ve yurt yaptığı bir bölgedir. Başından beri söylüyoruz; ya emperyalistler kazanacak, ya biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Terör örgütü bütünüyle silahlarını bırakıp, tamamıyla kendisini tasfiye etmesiyle birlikte bunun tespit ve tesiriyle birlikte Türkiye'de artık terörün hiç konuşulmadığı bir döneme gireceğiz. Bu çerçevede TBMM'de 11 siyasi partinin katılmış olduğu bir komisyon kurularak 5 Ağustos'tan bu yana önemli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşu dinlendi. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere ve bunların görüşleri çerçevesinde masala olgunlaşarak belli bir noktaya geldi. Şunu burada peşinen söyleyeyim; şehitlerimizin ruhunu rencide edecek, gazilerimizin hakkını hukukunu zayi edecek hiçbir şey olmayacaktır. Bu toplantılar boyunca hiçbir şekilde anayasa tartışmaları da gündeme gelmemiştir. Anayasanın hiçbir maddesiyle ilgili bir değişiklik teklifi gündeme getirilmemiştir. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini tehlikeye atması muhtemel hiç bir adımın atılmasına müsaade edilmeyecektir."