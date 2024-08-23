Numan Kurtulmuş'un CNN Türk'ün Netanyahu yayını için tebrik telefonu açtığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Numan Kurtulmuş'un CNN Türk'ün Netanyahu yayını için tebrik telefonu açtığı ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya CNN Türk ekranlarını 'canlı' olarak açan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, bu yayın dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tebrik telefonu aldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz ay konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmıştı. Netanyahu’nun binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'de ‘hiç sivilin öldürülmediğini’ öne sürmesi ve bu konuşmanın dakikalarca ayakta alkışlanması ise Türk kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Türkiye'deki haber kanallarını Netanyahu’nun kürsüdeki görüntülerini sessiz olarak ekranlara getirdi. Demirören Medya bünyesindeki CNN Türk’te ekranlara gelen ‘Akıl Çemberi’ isimli programda ise Netanyahu’nun konuşmasının tamamı tercüman aracılığıyla Türkçeye çevrilerek canlı olarak izleyicilere aktarıldı.

Varol Ersoy ise söz konusu yayını MedyaRadar’daki köşesinde “kanlı propaganda” olarak tanımlayan ‘CNN Türk, neden çocuk katilinin borazanı oldu?’ başlıklı yazısında CNN Türk’ü eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı.

“CNN Türk… New York’taki Türk Günü Yürüyüşü’nde, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz’ı ‘tesadüfmüş’ gibi yayına çıkaran ve karşılığında büyük paralar aldığı iddia edilen Demirören ailesine ait bu kanal, bu kez de Netanyahu’nun konuşmasının önemli bir bölümünü canlı ve sesli olarak ekranlarına taşımakta sakınca görmedi."

TBMM BAŞKANI SKANDAL YAYINI İÇİN TEBRİK TELEFONU AÇMIŞ

Yaklaşık 1 aydır bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmayan CNN Türk yönetimi, nihayet bugün ses verdi. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilen yayınlarının TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından takdir edildiğini ve Kurtulmuş'un o gece kendisini tebrik etmek için aradığını duyurdu.

İşte Murat Yancı’nın o tweeti ise şu şekilde:

“Çok Soran olduğundan bu videoyu yayınlıyorum. Netanyahu yayınını yaptığımız gece tek bir telefon aldım. O da Meclis başkanımız Sn.Numan Kurtulmuş’tan tebrik telefonudur. Sevgili çalışma arkadaşım @handefrt dahil kimseyle başka konuşmam olmamıştır. Meraklılarına duyurulur:))”

ekran.jpg

whatsapp-image-2024-08-23-at-22-41-59.jpeg

İlgili Haberler
İsrailli emekli general: İsrail uçurumun eşiğine gidiyor
İsrailli emekli general: İsrail uçurumun eşiğine gidiyor
Biden ve Netanyahu telefonda görüştü
Biden ve Netanyahu telefonda görüştü
Öne Çıkanlar
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Son Haberler
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti Gündem
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Comolli Süper Lig'in yıldızını kaptı Spor
Comolli Süper Lig'in yıldızını kaptı
Ertuğrul Sağlam yine başardı Spor
Ertuğrul Sağlam yine başardı
Milli yıldız Bertuğ Yıldırım imzayı attı Spor
Milli yıldız Bertuğ Yıldırım imzayı attı
Trump lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde beklenen oldu Dünya
Trump lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde beklenen oldu
Fatih Tekke'yi çıldırtan detayı açıkladı. Olay tepki Spor
Fatih Tekke'yi çıldırtan detayı açıkladı. Olay tepki
Fatih Tekke başaramadı. Alanya'da kazanan çıkmadı Spor
Fatih Tekke başaramadı. Alanya'da kazanan çıkmadı