Numan Kurtulmuş'un ilk icraatı AKP'li ismi görevden almak oldu!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun’u görevden aldı. Görevden alma kararı, Kurtulmuş’un ikinci kez Meclis Başkanı seçilmesinin ardından geldi.

3 Haziran Salı günü yapılan oylamayla yeniden TBMM Başkanı olan Kurtulmuş’un, 28. Yasama Yılı’nın ikinci döneminde idari kadroda kapsamlı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Talip Uzun, Genel Sekreterlik görevine 5 Temmuz 2023’te Mehmet Ali Kumbuzoğlu’ndan devralarak başlamıştı. Yeni dönemde Meclis yönetiminde başka görev değişikliklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Talip Uzun, daha önce AKP'den milletvekili adayı olmak için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmişti.