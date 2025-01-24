Numuneler alınıyor! Kırklareli’nde tarımsal kirlilik inceleniyor

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, yer altı ve yer üstü istasyonlarından su numuneleri alarak analiz işlemleri gerçekleştiriyor.

SU NUMUNELERİ ALINIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı denetimlerin ve numune alımlarının devam ettiği vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

"Teknik ekiplerimiz, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine sebep olan azot ve azot bileşenlerinin belirlenmesi için su numuneleri almaya devam etmektedir. Numune alım noktalarında suyun PH, sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve klorofil ölçümleri yapılmaktadır. Alınan su numunelerinde aynı gün içerisinde nitrat, orta fosfat, toplam azot ve toplam fosfor analizleri yapılmaktadır. Analizler Bakanlık Nitrat Bilgi Sistemi'ne işlenmektedir. Böylece azot ve azot bileşenlerinin artış veya azalış seyri izlenmektedir."

FAZLA AZOTLU GÜBRE KULLANILMASI NİTRAT KİRLİĞİNE SEBEP OLUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı ise bitkinin ihtiyacından fazla veya ihtiyaç duymadığı zamanda yapılan azotlu gübre uygulaması sonucunda oluşan fazla nitratın, yağış ve sulama sularıyla yıkanarak veya sızarak bitki kök bölgesinden uzaklaşıp yer üstü ve yer altı sularına geçerek kirliliğe yol açtığına dikkat çekti.