Nur topu gibi bir bakanlığımız olacak! Müjdeler olsun…

Kamu kurumu harcamalarındaki açık gittikçe katlanırken, tasarruf tedbirleri hızlıca geçilmişti. Bakanlıkların bütçeye getirdiği yük daha tartışılırken yeni bir bakanlığın ekleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. 17 bakanlığın yanına bir yenisi daha ekleneceği iddiası Dünya Gazetesi’nde yer aldı. İddiaya göre; “Afet Bakanlığı” kurulması için çalışmalar başlatıldı.

“AFET DAYANIKLILIK STRATEJİLERİ OLUŞTURACAK”

Yeni kurulacak bakanlık, sanayi, teknoloji ve tarım üretimi gibi alanları da kapsayarak ulusal ve yerel afet dayanıklılık stratejileri oluşturacak. Ayrıca tüm yerleşim yerleri için risk analizleri yapılacak, afet risk haritaları hazırlanacak, 81 ilde telsizle iletişim kuracak.

ÜLKE GENELİNDE LOJİSTİK DEPOLARI KURULMASI AMAÇLANIYOR

Belediyelerin itfaiyelerinin de bağlı olacağı yeni bakanlıkta mevzuat güncellemeleri hızlandırılacak, teknik personele sürekli eğitim verilecek, yapı sağlığı izlenecek ve ülke genelinde lojistik depoları kurulması amaçlanıyor.

PERSONELE AYRICALIKLAR SUNACAK

Ayrıca afet alanlarında görev alacak personele yüksek ücret, ödüllendirme, yıpranma payı ve erken emeklilik gibi ayrıcalıklar da sunacak.