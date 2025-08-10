Nur Viral’in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz TV ile yollarını ayıran Nur Viral’ın yeni adresi belli oldu. Sunucu, yapımcılığını BBO Yapım’ın (Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu) üstlendiği ‘Sen İstersen’ ile yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak. Programda doktorlar en merak edilen sağlık sorularını yanıtlayacak, astrolojinin rehberliğinde geleceğe dair ipuçları paylaşılacak. Gündelik yaşamın her alanına dokunan bu program, bazen kalbinize bazen aklınıza bazen de yıldızların rehberliğine seslenecek.

‘Sen İstersen, Hayatın Değişir’ mottosuyla yola çıkan ‘Nur Viral’le Sen İstersen’, yeni sezonda izleyicisine hem ilham hem cesaret vermeyi hedefliyor.

Toplumun iç sesine bir aşk şarkısı

Güçlü sesi ve benzersiz hikâye anlatıcılığı ile müzikte 10. yılına yaklaşan Kalben, yeni bir dönemin habercisi olan ‘Kandırma’ ile dinleyicilerini selamladı. Şarkı, Hoş Bir Seda ve DMC etiketi ile yayınlandı.

Sözleri ve müziği Kalben’e ait şarkının düzenlemesini Onur Özdemir yapmış. Anadolu’nun kök seslerinden beslenen şarkı, Kalben’in alaturka türünde de kendine has tarzıyla dolaştığı ve her hayattan insanla şefkatle kucaklaştığı bir eser olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde ve dünyada üst üste yaşananlardan sonra kimsenin aşka ve yakınlığa halinin kalmamasından doğan ‘Kandırma’nın görsel dünyasında Kalben, bu gezegende gerçek sevgiyi arayan dünya dışı bir varlığı canlandırıyor.

Kalben, harika bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Aslıhan Malbora tiyatro sahnesinde

Oyuncu Aslıhan Malbora, tiyatro sahnesine ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı ‘Eşyanın Tabiatı’ adlı oyunla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aslıhan Malbora, projede meslektaşı Mert Turak ile rol alacak. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu imzası taşıyan projede oyuncu, canlı performansın büyüsünü ve seyirciyle aynı anda nefes almanın heyecanını yaşayacak.

Yer aldığı dizi ve film projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Malbora, bu kez sahnede sergileyeceği oyunculuğuyla da çok konuşulacağa benziyor.