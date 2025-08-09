Nur Viral'in yeni adresi belli oldu!

"Hayatta Her Şey Var" isimli programda özel hayata, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.

Viral paylaşımında; 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir' ifadelerini kullanmıştı.

YENİ KANALI BELLİ OLDU

Beyaz Tv'den ayrıldığını söyleyen ünlü sunucuya adeta teklif yağdı. Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği “Nur Viral’le Sen İstersen”, yeni yayın döneminde Star TV ekranında izleyiciyle buluşacak.

“Nur Viral’le Sen İstersen” programında yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.