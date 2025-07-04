Nuray Babacan’dan bomba kulis: Cani Öcalan’ın 50 kişilik listesi! Bakanlığa iletilmiş…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘terör örgütünü lağvedin’ çıkışı terör örgütü PKK’nın fesih açıklaması ile devam ediyor. Son olarak silahların bırakılması beklenirken, DEM heyetinin istekleri ise bu süreçte merak edilmişti. Ünlü kulis yazarı Nuray Babacan, cezaevindeki örgüt üyelerinin sorunlarını önceleyen DEM heyetinin neredeyse tamamı örgüt üyesi olan 50 kişilik bir listeyi bakanlığı ilettiğini köşesinde yazdı.

DEM HEYETİ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

DEM heyeti sürece ilişkin, Adalet Bakanlığı ile görüşmesinden sonra 9 Temmuz’da da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ikinci kez bir araya gelecek. Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan ise görüşmede; heyetin hem açılımla ilgili samimiyetini gösterme hem de isim isim önceliklerini anlatma derdinde olacağını yazdı.

"DEM HEYETİNİN 50 KİŞİLİK LİSTESİ KONUŞULMADI"

Babacan kulis bilgilerine dayandırarak, DEM heyetinin, son görüşmesinde de 10. Yargı Paketi’nin eksik uygulamaları ve cezaevlerinden gelen şikayetleri ilettiğini aktardı. Basında yer almayan bir bölümü de aktaran Babacan, “Buraya kadar zaten basında da yer aldı. Ancak DEM heyetinin 50 kişilik listesi konuşulmadı” dedi.

"BAKANLIĞIN, LİSTEDEKİ İSİMLERLE İLGİLİ TALEPLERİ DEĞERLENDİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Listenin iletildiğini yazan Babacan, “Heyet, halen cezaevinde bulunan, hasta olduğu halde tahliyesi bekletilen, infaz hesaplaması eksik yapıldığı için halen cezaevinde tutulan ‘neredeyse tamamı örgüt üyesi olan’ bir listeyle dolaşıyor. Bakanlığın, listedeki isimlerle ilgili talepleri değerlendirdiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.