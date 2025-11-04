YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi Bozüyük İl Genel Meclis Üyesi Nurcan Özçakır, Kasım ayı meclis toplantılarının başında söz alarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Nurcan Özçakır konuşmasında, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda kadınların eğitimde, iş yaşamında, siyasette ve toplumun her alanında var olabilmesinin kapılarını açan en büyük devrim olduğunu ifade etti. Özçakır “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya üzerinde her şey kadının eseridir” sözü, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır.” dediği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu anlamlı haftada, özellikle biz kadınlar için bu büyük mirasın taşıdığı değeri hatırlatmak istiyorum.

Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda kadınların eğitimde, iş yaşamında, siyasette ve toplumun her alanında var olabilmesinin kapılarını açan en büyük devrimdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya üzerinde her şey kadının eseridir” sözü, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır.

Biz kadınlar, bu ülkenin kalkınmasında, üretiminde, kültüründe, yerel yönetimlerinde güçlü bir şekilde yer alarak bu emanete sahip çıkıyoruz.

Bilecik İl Genel Meclisi’nin tek kadın üyesi olarak, Cumhuriyet’in kadınlara verdiği değeri temsil etmenin gururunu yaşıyorum.

Kadınların emeğiyle, Cumhuriyetimizin değerleriyle, ülkemiz daima ileriye yürüyecektir.

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.”