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AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:08
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AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı
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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep27'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkisiyle yerle bir olan Nurdağı’nda yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan Yunus Kaya’nın birçok fotoğrafının yer aldığı Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile ortak olduğu, yakın ilişkisi ve yaptığı binaların belediye denetimi konusunda nasıl bir ifade vereceği de merak konusu. Başkan Kavak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yunus Kaya, kısa süre önce tutuklandı.

AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR
Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

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