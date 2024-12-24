Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzedeye geri verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzedeye geri verdi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ikinci eşya alım satımı yapan esnaf Kadir Terlikli, satın aldığı bir mutfak dolabının içinde 12 tam altın buldu. Yaptığı uzun araştırma sonrası altınların sahibini bulup teslim eden esnaf Terlik’li, “Altınları sahibine teslim ettim. Şimdi huzurluyum” dedi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 3 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi. Öngörülen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan bina ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi. Aile binası olan 3 katlı evinin yıkım kararı verilen bina sahibi Selahattin Karaburç, evdeki dolap ve benzeri eşyaları, ikinci el eşya alım satımı yapan esnaf Kadir Terlikli'ye anlaşarak sattı.

Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzede geri verdi

Kadir Terlikli, evin eşyalarını sökerek iş yerine götürdü. Terlikli, tadilat sırasında mutfak dolabının içinde 240 bin TL değerinde 12 tam altın olan cüzdan buldu. Müşterisini arayan Terlikli, miktarını teyit ettiği altınları iade etti.

Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzede geri verdi

'TESLİM ETTİM, HUZURLUYUM'

Eşyaları pazarlık usulü aldığını belirten Kadir Terlikli, "Ben binanın içerisinde bulunan eşyalara pazarlık ederek aldım. Pazarlığımızda altın yoktu, hakkım olmayanı almam mümkün değildi. Altınları teslim ettiğim için huzurluyum" dedi.

Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzede geri verdi

'MÜJDEM VAR DİYEREK ARADI'

Selahattin Karaburç ise eşyalarını sattığı esnafın kendisini arayarak "size müjdem var, iş yerime gelin" diyerek telefonla aradığını söyledi. Eşi ile geldiğinde altınları gördüğünü ve çok şaşırdığını belirten Karaburç,'" Uzun yıllar biriktirdiğim altınlarımdı. Şok oldum. Nereye koyduğumu hatırlamıyordum. Bana eşini al gel sana müjdem var dedi. Merakla eşim Elif'i de alarak geldim. Bana 12 Cumhuriyet altınını mutfak dolabının içerisinde bulduklarını söyledi. Şaşırdım kaldım. Allah kendisinden razı olsun'" diye konuştu.

Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzede geri verdi

Nurdağı’nda esnaf satın aldığı dolabın içinde bulduğu altınları depremzede geri verdi

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