2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Nureddin Nebati bakanlıktaki 1 yılını değerlendirdi

Nureddin Nebati bakanlıktaki 1 yılını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının birinci yılını değerlendirdi. Nebati, “Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiğimiz bu önemli görevde, ülkemizde dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa 'geçici değil kalıcı bir çözüm' bulmak için üretime, ihracata ve istihdama odaklandık” dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:46
Takip Et

Nureddin Nebati bakanlıktaki 1 yılını değerlendirdi

Nureddin Nebati bakanlıktaki 1 yılını değerlendirdi
+
Aa
-

Nureddin Nebati, bakanlıktaki ilk yılını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Nebati, 2 Aralık 2021’den bu yana işsizliği son 8 yılın en düşük seviyesine düşürdüklerini, yüksek enflasyona kalıcı çözüm bulmak için ise üretime, ihracata ve istihdama odaklandıklarını belirtti. Yazılı açıklamasının yanı sıra yıl boyunca yaptığı konuşmalardan derlenmiş bir video klip de paylaşan Bakan Nebati’nin açıklaması şöyle:

“BÜYÜK BİR AZİMLE ÇALIŞIYORUZ: Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile göreve başladığım 2 Aralık 2021’den bu yana geçen bir yıllık süre zarfında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değerli ekip arkadaşlarımla birlikte, işimizi layığı ile yerine getirebilme arzusuyla ve büyük bir azimle çalışıyoruz.

BORÇLANMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇABA HARCADIK: Önümüzdeki dönemde de ülkemizin refah seviyesini artırmak için çok çalışacağız. Geride bıraktığımız bir yılda, ekonomi yönetimi olarak, yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadık.

DÖVİZ KURUNDA İSTİKRARI SAĞLAYACAK ADIMLAR ATTIK: Döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attık. Vatandaşımızı kendi paramız cinsinden tasarrufa yönlendirecek yatırım enstrümanlarını hayata geçirdik. Bu sayede dünya ekonomisinin durgunlaştığı, küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı 250 milyar doların üzerine taşıyacak ortamı tesis ettik.

SON 50 YILIN EN HIZLI BÜYÜME PERFORMANSI: 2021 yılında ekonomimizde yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde de yüzde 6,2’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık.

YÜKSEK ENFLASYONA KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÜRETİME ODAKLANDIK: Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiğimiz bu önemli görevde, ülkemizde dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa ‘geçici değil kalıcı bir çözüm' bulmak için üretime, ihracata ve istihdama odaklandık.

İŞSİZLİK ORANINI SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİRDİK: Türkiye ekonomisi açısından büyük bir yapısal dönüşüm anlamına gelen bu politika sayesinde, küresel şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkardığı bir ortamda biz, işsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardık.

ENFLASYONU ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAMLA ÇÖZECEĞİZ: Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sık sık hatırlattığı üzere; durmayacağız, ülkemizin refah seviyesini artırmak için çıktığımız bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

HAK ETTİĞİMİZ REFAHA KAVUŞACAĞIZ: Finansal bağımsızlığımız; güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için attığımız tüm adımlarda bizlere destek olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var. Şunu biliyorum ki milletimiz, ortak bir amaç uğrunda birleştiğinde engel tanımaz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.