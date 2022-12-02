Nureddin Nebati bakanlıktaki 1 yılını değerlendirdi

Nureddin Nebati, bakanlıktaki ilk yılını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Nebati, 2 Aralık 2021’den bu yana işsizliği son 8 yılın en düşük seviyesine düşürdüklerini, yüksek enflasyona kalıcı çözüm bulmak için ise üretime, ihracata ve istihdama odaklandıklarını belirtti. Yazılı açıklamasının yanı sıra yıl boyunca yaptığı konuşmalardan derlenmiş bir video klip de paylaşan Bakan Nebati’nin açıklaması şöyle:

“BÜYÜK BİR AZİMLE ÇALIŞIYORUZ: Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile göreve başladığım 2 Aralık 2021’den bu yana geçen bir yıllık süre zarfında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değerli ekip arkadaşlarımla birlikte, işimizi layığı ile yerine getirebilme arzusuyla ve büyük bir azimle çalışıyoruz.

BORÇLANMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇABA HARCADIK: Önümüzdeki dönemde de ülkemizin refah seviyesini artırmak için çok çalışacağız. Geride bıraktığımız bir yılda, ekonomi yönetimi olarak, yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadık.

DÖVİZ KURUNDA İSTİKRARI SAĞLAYACAK ADIMLAR ATTIK: Döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attık. Vatandaşımızı kendi paramız cinsinden tasarrufa yönlendirecek yatırım enstrümanlarını hayata geçirdik. Bu sayede dünya ekonomisinin durgunlaştığı, küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı 250 milyar doların üzerine taşıyacak ortamı tesis ettik.

SON 50 YILIN EN HIZLI BÜYÜME PERFORMANSI: 2021 yılında ekonomimizde yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde de yüzde 6,2’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık.

YÜKSEK ENFLASYONA KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÜRETİME ODAKLANDIK: Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiğimiz bu önemli görevde, ülkemizde dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa ‘geçici değil kalıcı bir çözüm' bulmak için üretime, ihracata ve istihdama odaklandık.

İŞSİZLİK ORANINI SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİRDİK: Türkiye ekonomisi açısından büyük bir yapısal dönüşüm anlamına gelen bu politika sayesinde, küresel şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkardığı bir ortamda biz, işsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardık.

ENFLASYONU ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAMLA ÇÖZECEĞİZ: Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sık sık hatırlattığı üzere; durmayacağız, ülkemizin refah seviyesini artırmak için çıktığımız bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

HAK ETTİĞİMİZ REFAHA KAVUŞACAĞIZ: Finansal bağımsızlığımız; güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için attığımız tüm adımlarda bizlere destek olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var. Şunu biliyorum ki milletimiz, ortak bir amaç uğrunda birleştiğinde engel tanımaz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız.”