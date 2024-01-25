Nurettin Yıldız çocuk yaşta evliliği Kuran'a dayandırdı. Bu ne cüret

Kaynak: Cumhuriyet
Nurettin Yıldız çocuk yaşta evliliği Kuran'a dayandırdı. Bu ne cüret
Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savundu ve “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” dedi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk yaşta evlilikleri Kuran’a dayandırarak “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir.” dedi.

Küçük çocukların evlenebileceğine dair hükmün Talak Suresi’nin 4. ayetinde bulunduğunu söyleyen Yıldız, “Aybaşı olmamışlar üç ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmaz? Çocuk yaştakiler. Demek ki Kuran, çocukların aybaşı olmadan önce nikâhlanabileceklerini de kabul ediyor.” ifadelerini kaydetti.

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“BU APAÇIK SAPKINLIKTIR”

Nurettin Yıldız’ın söylemleri toplumda tepkiye yol açarken İlahiyatçı- felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, bu görüşlerin apaçık sapkınlık olduğunu vurgularken “Bu asılsız iddialar laik hukuka ve Türk toplumunun kültürel değerlerine meydan okumaktır” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Şahin Filiz, çocuklarla ergenliklerinden önce bile evlenilebileceğini savunmanın, çocuklara yönelik istismarı ve tacizi meşrulaştırmak olduğunu ifade etti. Çocuk evliliklerini savunmanın Kuran’a ve İslam’a inanmakla bir tutulamayacağını kaydeden Filiz, “Ayetleri çarpıtıp çocukların istismarına yol açacak çağdışı anlayışlara dini kılıf bularak şeriat despotizmini yanlış dinsel çıkarımlarla meşrulaştırmak laik Cumhuriyet birikimine vurulacak en büyük darbedir” açıklamasında bulundu.

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