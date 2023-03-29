Nurettin Yıldız hakaret davası açtı Mahkeme ‘Suç işlemeye alenen teşvik’ ettin diyerek şikayetçi oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın 2018’de “Dayak yiyen kadın sabaha kadar şükretsin” sözleri üzerine yapılan davada kararını verdi.

Mahkeme, Yıldız’ın söylemlerinin kadına şiddeti meşrulaştırdığını ve suç işlemeye teşvik ettiğini belirterek, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca, Yıldız’ın söylemlerinin “suç işlemeye alenen teşvik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Hâkim, günümüzün hukuk ve ahlak değerlerine uygun olarak kadına şiddetin tasvip edilemez olduğunu vurguladı ve aksi düşüncenin toplumda kadın düşmanlığına dönüşeceği uyarısında bulundu.

Oda TV'nin haberine göre İstanbul Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi, kadının sözlerinin hakaret sayılamayacağına hükmetti. Hâkim ayrıca, Nurettin Yıldız'ın konuşmasının kadınları şiddete teşvik ettiğini ve suç işlemeye teşvik ettiğini belirterek Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nurettin Yıldız'ın "Dayak yiyen kadın şükretsin" sözlerine tepki gösteren bir kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız'ı eleştirdi. Kadın, "Senin gibi iti dinleyenlere yazıklar olsun. Kurban olduğum rabbim, kadını erkeğe dövsün diye yaratmamıştır. O merhametlilerin en merhametlisidir" ifadelerini kullandı.

Yıldız ise bu paylaşım üzerine kadına karşı dava açtı. Ancak mahkeme, kadının bu sözleriyle haklı olduğunu belirterek, Yıldız'ın "suç işlemeye teşvik" ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Sonrasında Nurettin Yıldız, R.K.'nin kendisine hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, R.K. hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan iddianame hazırladı. R.K.'nin 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Mahkeme ise R.K.'nin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini ve hakaret suçu işlemediğine karar verdi.

Yargılanan R.K., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde suçlu bulunmadı. Hâkim, Nurettin Yıldız'ın sözlerinin kadına şiddeti meşrulaştırdığını ve sanığın tahrik edilmesine neden olduğunu belirterek, suça konu ifadeleri kullanmasının suç olmadığına hükmetti. Mahkeme, R.K.'nin beraatine karar verdi.

Mahkeme, ayrıca Nurettin Yıldız’ın söylemlerinin “suç işlemeye alenen teşvik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarını oluşturduğunu belirterek, Nurettin Yıldız hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.