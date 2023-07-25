Nurgül ne demek? Nurgül isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Nurgül de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Nurgül ne demek? Nurgül isminin anlamı nedir?

Nurgül ne demek? Nurgül isminin anlamı nedir?

Nurgül adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nurgül isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nurgül ne demek? Nurgül isminin anlamı nedir?

NURGÜL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nurgül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Aydınlı, ışık saçan güzel.

- Gülün en parlak olanı.

NURGÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nurgül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nurgül ismini koymak caizdir.

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