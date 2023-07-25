Nurgül ne demek? Nurgül isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Nurgül de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Nurgül ne demek? Nurgül isminin anlamı nedir?