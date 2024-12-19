Nurgül Yeşilçay başörtülü fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya kullanımı ile dikkat çekiyor.

2024 yılı içerisinde sosyal medyadaki içerikleri nedeniyle ödüller de alan Yeşilçay, eğlenceli ve dikkat çeken videolarla beğeniliyor. Nurgül Yeşilçay, çoğu zaman evinden paylaştığı videolarla takipçileri gülümsetiyor.

Ünlü oyuncu Yeşilçay son paylaşımında İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret ettiğini gösterdi. Takipçilerine 'İstanbul'u turist gibi geziyoruz" diyen Yeşilçay çok sayıda paylaşım yaptı.

Yerabatan Sarnıcı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii, Sultanahmet Meydanı'ndan fotoğraflar paylaştı.