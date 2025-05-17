Nurgül Yeşilçay’dan kilo ölçüm programına tepki

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, gündemde yer alan konuları skeç tarzına çevirerek sosyal medyasında paylaşmayı seviyor. Sosyal medyasında yayınladığı her video ile gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, kilo ölçüm programı ile ilgili video çekti. Ünlü oyuncunun instagram hesabından yaptığı paylaşım saatlerce içerisinde binlerce beğeni ve izlenme oranı aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada 81 ilde eş zamanlı yürütülecek olan yeni program kapsamında sağlık personelleri, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını açıklamıştı.

Memişoğlu, obezite oranlarının artmasına dikkat çekmek için fazla kiloya sahip kişilerin belirlenip Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine giderek, diyetisyenler aracılığı ile doğru beslenme danışmanlığı kazandırmaya dair faaliyetlerin yapılacağını ifade etmişti.

Ünlü sanatçı Nurgül Yeşilçay, kilo ölçüm olayı hakkında yapılan açıklamalara ise inanmak istemedi. Nurgül Yeşilçay’ın o anları sosyal medyada gündem oldu.