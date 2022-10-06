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Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını anlattı

46 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay, 16 saat aç kaldığını belirterek "Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum" dedi. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:40
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Nurgül Yeşilçay’ın diyeti şoke etti! Böyle diyet görülmedi

Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını anlattı
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde verdiği kilolar sayesinde sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla gündeme geliyor. 

Nasıl zayıfladığını anlatan 46 yaşındaki oyuncu, "Gece yemek yemeyi bıraktım" dedi. 

Aralıklı oruç diyeti ile zayıfladığını söyleyen Yeşilçay, "16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" diye konuştu.

Vücuduna daha çok doğal ürünler kullanmayı tercih ettiğini dillendiren Yeşilçay, gözaltı torbalarına yumurta akı, selülitleri için filtre kahve kullandığını dile getirdi.

Yeşilçay son olarak Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.
 

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