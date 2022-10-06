Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını anlattı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde verdiği kilolar sayesinde sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla gündeme geliyor.

Nasıl zayıfladığını anlatan 46 yaşındaki oyuncu, "Gece yemek yemeyi bıraktım" dedi.

Aralıklı oruç diyeti ile zayıfladığını söyleyen Yeşilçay, "16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" diye konuştu.

Vücuduna daha çok doğal ürünler kullanmayı tercih ettiğini dillendiren Yeşilçay, gözaltı torbalarına yumurta akı, selülitleri için filtre kahve kullandığını dile getirdi.

Yeşilçay son olarak Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

