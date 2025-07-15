Nuri Aslan'dan sert tepki: Beni tutuklatacak mısınız?

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İBB Meclisi'nde MHP'li Başkanvekili Ayhan ve İBB Başkanvekili Aslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında yasal yaptırımları vurgulayan Ayhan'a karşı Aslan, "Kanuna göre ve bildiğim şekilde yöneteceğim. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuz ayı birinci oturumunda, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan arasında yönetimle ilgili tartışma yaşandı.

"BENİ TUTUKLATACAK MISINIZ?"

Ayhan’ın “Kimse size emir talimat veremez ama kanun ve kurallara aykırı yönetim eğilimi gösterirseniz, bunun yasal yaptırımları olur. Kimse babasının yeri gibi bir meclisi yönetemez” sözlerine Aslan, “Getirin kelepçeyi. Ne diyorsunuz ya? Bir ben kalmıştım İstanbul’da. Olur mu öyle şey? Ben hazırım. Bakın, her seferinde bana meclisi nasıl yöneteceğimi öğretmeyin. Ben size de Faruk Bey’e de Ülkü Hanım’a da söylüyorum. Ama siz beni tutuklanmakla tehdit edemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Korkum yok. Ben Cumhuriyet’e bağlıyım. Ayıp olur. Bu çok ayıp oluyor. Kanuna göre ve bildiğim şekilde yöneteceğim. Ölümden öte köy yok. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?” dedi.

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“MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ”

Tartışma salonda kısa süreli gerilime neden olurken, oturum Başkanvekili Aslan’ın sözleriyle devam etti. Gerilimin ardından söz alan diğer grup başkanvekilleri de oturumun sağlıklı ilerlemesi çağrısında bulundu.

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