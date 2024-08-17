Nuri Şahin Almanya'yı salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin Almanya'yı salladı

Türk antrenör Nuri Şahin yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Phönix Lübeck’e gol yağdırdı.

Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünde ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck’i 4-1 mağlup etti.

Volksparkstadion’da oynanan karşılaşmada Dortmund’un gollerini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1’de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti. Phönix Lübeck’in tek golü ise 55. dakikada Obinna Iloka’dan geldi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını ikinci tura yazdırırken, Phönix Lübeck turnuvaya veda etti.

İlgili Haberler
En Nesyri siftah yaptı
Dzeko Fenerbahçe'yi havalara uçurdu
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası daha fazlaymış
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası daha fazlaymış
Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı. 107 bin lira getirisi var
Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı. 107 bin lira getirisi var
Domates hızlı mı çürüyor? İşte domatesin çürümesini durduran tüyo
Domates hızlı mı çürüyor? İşte domatesin çürümesini durduran tüyo
Garanti BBVA nakit para ödemesi yapıyor! Emeklilere yeni promosyon
Garanti BBVA nakit para ödemesi yapıyor! Emeklilere yeni promosyon
Son Haberler
Büyükada'da iki katlı ahşap binada yangın: Ekipler müdahale etti Gündem
Büyükada'da iki katlı ahşap binada yangın: Ekipler müdahale etti
Konya'da asansör boşluğuna düşen genç işçi öldü Gündem
Konya'da asansör boşluğuna düşen genç işçi öldü
Tire ve Bayındır'da devam eden yangınlara müdahale sürüyor Gündem
Tire ve Bayındır'da devam eden yangınlara müdahale sürüyor
Kavaklıdere'ye sıçrayan yangın ikinci gününde. Gece görüşlü helikopterler harekete geçti Gündem
Kavaklıdere'ye sıçrayan yangın ikinci gününde. Gece görüşlü helikopterler harekete geçti
Yangının hakim olduğu alan hava kararınca ortaya çıktı Gündem
Yangının hakim olduğu alan hava kararınca ortaya çıktı
Lula da Silva'dan Venezuela'daki seçim tartışmalarına çağrı: "Tutanakları açıklayın" Dünya
Lula da Silva'dan Venezuela'daki seçim tartışmalarına çağrı: "Tutanakları açıklayın"
Van’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi Gündem
Van’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi