Nuri Şahin Almanya'yı salladı

Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünde ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck’i 4-1 mağlup etti.
Volksparkstadion’da oynanan karşılaşmada Dortmund’un gollerini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1’de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti. Phönix Lübeck’in tek golü ise 55. dakikada Obinna Iloka’dan geldi.
Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını ikinci tura yazdırırken, Phönix Lübeck turnuvaya veda etti.
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