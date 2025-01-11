Nuri Şahin aradığı yıldızı İngiltere’de buldu. İlk temas gerçekleşti

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in devre arası için transfer listesinin zirvesine yazdığı ismi duyurdular.

Sky Sport DE'nin haberine göre; Alman devi, Brentford forması giyen Kevin Schade'yi renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusuna henüz resmi bir teklif yapılmadığı ancak taraflar arasında ilk temasın gerçekleştiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Alman futbolcunun bonservisine 25 milyon Euro ödeyen Brentford'un bu ayrılığa 40 milyon Euro'nun altında izin vermeyeceği yazıldı.

2024-2025 sezonunda Ada ekibi ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Kevin Schade, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.