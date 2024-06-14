Nuri Şahin havalara uçtu

Alman devi Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic'in istifa etmesi sonrası flaş bir karar aldı.

Dortmund, takımın başına Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Nuri Şahin ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

DORTMUND RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Nuri Şahin BVB'nin başantrenörü oluyor! Siyah-beyazlılarda kariyerinde toplam 274 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzalayacak!'' ifadeleri kullanıldı.

''BÜYÜK BİR ONUR''

İmza sonrası konuşan Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.

ÖNEMLİ BAŞARILAR YAKALADI

Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor formalarını terleten Nuri Şahin, 1 Almanya Bundesliga, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 1 İspanya La Liga, 1 Hollanda Kupası, 1 U17 Avrupa Şampiyonası ve 1 Almanya 4. Lig Batı kupalarını kazandı.

Teknik direktörlük kariyerinde sadece Antalyaspor'u yöneten Nuri Şahin, Dortmund ile birlikte yeni bir maceraya atılmanın heyecanını yaşıyor.