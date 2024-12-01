Nuri Şahin, iç sahada ilk kez puan kaybetti

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Nuri Şahin, iç sahada ilk kez puan kaybetti

Alman devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde kendi evinde rakiplerine geçit vermiyor. Nuri Şahin’in takımı, iç sahadaki ilk puan kaybını ezeli rakibi Bayern Münih’e karşı yaşadı.

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Şahin yönetiminde iç sahada toplamda 9 maça çıkan Borussia Dortmund, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Dortmund, bu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Borussia Dortmund, beraberlik aldığı tek karşılaşmayı Bayern Münih ile oynarken, o maçta da 85. dakikada 1-1'e yakalandı.

DEPLASMANDA FARKLI

Borussia Dortmund, ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Nuri Şahin'in ekibi söz konusu 5 maçta 1 beraberlik alırken sahadan 4 kez yenik ayrıldı.

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanında 5-2'lik skorla kaybetti.

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