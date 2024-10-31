Nuri Şahin için Borussia Dortmund'dan kritik açıklama: O da biliyor ki...

Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin için Borussia Dortmund'dan kritik açıklama: O da biliyor ki...

Bundesliga'da son 10 yılın en kötü başlangıcına imza atan Borussia Dortmund'un, Almanya Kupası'na erken vedası sonrası yönetimden teknik direktör Nuri Şahin'le ilgili kritik bir açıklama geldi. Dikkat çeken açıklamalar da "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg'a uzatmalarda 1-0 yenilerek elenen Borussia Dortmund'da, teknik direktör Nuri Şahin'in durumu tartışılmaya devam ediyor.

Bundesliga'da 7 maçta 13 puan toplayabilen ve 7. sırada bulunan Dortmund, Almanya Kupası'na da erkenden veda edince Nuri Şahin, Alman basınından hedef tahtasına konuldu.

Ancak Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin'e güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.

Bild'e konuşan Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın olmadığını açıkça belirtti ve "Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Lars Ricken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu vurgulayarak "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Sarı siyahlı takım, Nuri Şahin yönetiminde son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Ricken, bu durumun Şahin'i olumsuz etkilemediğini ifade ederek "Maçlardan sonra Nuri'yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik." dedi.

Son Haberler
Bayrak sevgisi yıkımı durdurdu. Vatandaşın hassasiyeti göz doldurdu
Bayrak sevgisi yıkımı durdurdu. Vatandaşın hassasiyeti göz doldurdu
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e aktarılan paranın kaynağı belli oldu
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e aktarılan paranın kaynağı belli oldu
MSB: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. Diyarbakırspor forması hediye edildi
Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. Diyarbakırspor forması hediye edildi