Nuri Şahin için Borussia Dortmund'dan kritik açıklama: O da biliyor ki...

Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg'a uzatmalarda 1-0 yenilerek elenen Borussia Dortmund'da, teknik direktör Nuri Şahin'in durumu tartışılmaya devam ediyor.

Bundesliga'da 7 maçta 13 puan toplayabilen ve 7. sırada bulunan Dortmund, Almanya Kupası'na da erkenden veda edince Nuri Şahin, Alman basınından hedef tahtasına konuldu.

Ancak Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin'e güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.

Bild'e konuşan Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın olmadığını açıkça belirtti ve "Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Lars Ricken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu vurgulayarak "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Sarı siyahlı takım, Nuri Şahin yönetiminde son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Ricken, bu durumun Şahin'i olumsuz etkilemediğini ifade ederek "Maçlardan sonra Nuri'yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik." dedi.