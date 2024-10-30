Nuri Şahin için işler zora girdi. 5 oyuncunun bileti kesildi

Teknik Direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Borussia Dortmund’da işler son dönemde yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Real Madrid’e karşı 2-0 önde götürdüğü maçı 5-2 kaybeden Alman devi, sonrasında Bundesliga ve Almanya Kupası’nda üst üste mağlubiyetler aldı.

Bu çöküş Dortmund'un kırılganlığını gözler önüne sererken, kulübün bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için kadrosunu yenileyerek harekete geçmesi bekleniyor.

Alman basını özellikle Real Madrid maçı sonrası Nuri Şahin’i topa tuttu. Şahin’in oyuncu değişikliklerinin son derece etkisiz olduğunun belirtildiği yazılarda 36 yaşındaki teknik adamın tecrübesizliğinin kurbanı olduğunun altı çizildi.

Alman basını, Borussia Dortdund’da 5 oyuncunun biletinin kesildiği yazıldı. Bild gazetesinin haberinde Alman devinde yönetimin takımın iki kaptanı Emre Can ve Brandt’ın yanı sıra Malen, Sule ve Sabitzer ile yolların ayrılacağı vurgulandı. Haberde, ara transfer için alınan karar ile birlikte Teknik Direktör Nuri Şahin üstündeki baskının arttığı kaydedildi.

Takımdan ayrılması beklenen isimlerden her birinin kulüp için önemli olması dikkat çekerken, 5 oyuncunun tamamı ile devre arasında yolların ayrılması beklenmiyor. Takımın kaptanlarından Emre Can’ın ‘gerçek bir lider olmadığı’ vurgulanırken bazı oyuncuların takımdan sezon sonunda ayrılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Alman basını önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçların Nuri Şahin’in kaderini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Yönetim her ne kadar Şahin’in arkasında dursa da çıkan haberlerde 36 yaşındaki teknik adamın günlerinin ‘sayılı’ olduğu vurgulandı.