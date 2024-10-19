Nuri Şahin isyan etti: Bu böyle gitmez

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin isyan etti: Bu böyle gitmez

Borussia Dortmund’un St. Pauli’yi 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Teknik Direktör Nuri Şahin isyan etti. Şahin “Bu böyle gitmez” dedi.

Bundesliga'da 7. haftanın açılış maçında St. Pauli'yi sahasında 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund'da, teknik direktör Nuri Şahin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının savunma anlayışını eleştirdi.

Nuri Şahin, St. Pauli'nin İsveçli stoperi Eric Smith'in 78. dakikada attığı ve skoru 1-1'e getiren golle ilgili olarak "Savunma şeklimiz beni inanılmaz derecede üzüyor. Bunun gibi sahneler ligde 11 mi yoksa 13 puanla mı olduğumuzu belirliyor. Celtic ve Union Berlin'e karşı da bu tür goller yemiştik. Bu böyle yürümez." dedi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'da 7 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada bulunuyor.

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