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Nuri Şahin'den bir ilk: Nedenini açıkladı

Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin medyanın karşısına çıktı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:10
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Nuri Şahin, Karagümrük maçından sonra konuştu

Nuri Şahin'den bir ilk: Nedenini açıkladı
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Antalyaspor'da teknik direktörlük yapmasına rağmen sahaya futbol sorumlusu olarak çıkan Nuri Şahin, maçtan sonraki basın toplantılarına katılmıyordu. Basın açıklamalarını teknik sorumlu Alfons Groenendijk yapıyordu.

Ancak 4-2 kazanılan Karagümrük maçından sonra basın toplantısına Nuri Şahin katıldı.

Şahin, karşılaşmanın ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımda gıda zehirlenmesi şüphesinin bulunduğunu, teknik sorumlu Alfons Groenendijk'in de basın toplantısına bu yüzden katılamadığını bildirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Maça çok kötü başladıklarını, zorunlu taktiksel değişiklikle skor üstünlüğünü yakaladıklarını anlatan Şahin, maç öncesi farklı bir düşünceyle sahaya çıktıklarını dile getirdi.

"Farklı bir düşüncemiz vardı, tutmadı." ifadesini kullanan Nuri Şahin, şöyle devam etti:

"O yüzden maçın başında değişikliğe gittim. Aslında adetim değildir. Bazen tutmuyor, bugün tuttu. Hoca olarak bugün yanlıştan erken döndük mecbur olarak. Bugün iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz."

Şahin, sezona iyi başladıklarını, sonrasında kötü sonuçlar da aldıklarını hatırlatarak, "Bunlar futbolda var. Biz, çok büyük bir seri yapacağız diye bakmıyoruz. Biz mücadelemize maç maç bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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