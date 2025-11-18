Başakşehir'in başında 9 maça çıkan Nuri Şahin'e Jürgen Klopp'un eski yardımcısı Zeljko Buvac sürpriz bir teklif yapıldığı iddia edildi.

Rus basını, önceki gün Valeri Karpin ile yollarını ayıran Dinamo Kiev'in gündeminde Nuri Şahin'in olduğunu öne sürdü.

Dinamo Kiev Sportif Direktörü Zeljko Buvac'ın, Dortmund döneminde birlikte çalıştığı Nur Şahin'i telefonla arayarak teknik direktörlük teklifinde bulunduğu belirtildi.

Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın yerine göreve getirilen Nuri Şahin ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 1.22 maç başına puan ortalamasında kaldı.

Daha önce Antalyaspor ve Borussia Dortmund'u çalıştıran 37 yaşındaki teknik adam Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzamıştı.