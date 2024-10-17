Nuri Şahin, oyuncularına koyduğu yeni kuralı açıkladı. Anında paylaşıyorlar

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Nuri Şahin, oyuncularına koyduğu yeni kuralı açıkladı. Anında paylaşıyorlar

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin oyuncularla daha hızlı iletişim kurmak için oluşturduğu yeni sistemi açıkladı. Şahin, kurulan sistemle oyuncuların sağlık durumlarını anında paylaştıklarını söyledi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ekibi, oyuncularıyla hızlı iletişim kurmak için WhatsApp üzerinden bir sistem geliştirdi. Başarılı teknik adam, milli oyuncuların maçlardan hemen sonra kendisine rapor verdiğini belirtti.

Şahin, "Antalya'da çalışırken üç-dört milli oyuncumuz olurdu, şimdi ise bu sayı çok fazla. Cep telefonuyla iletişim kurmak her zaman kolay olmuyor, maçlar bittiğinde rahat bir nefes alıyorum." ifadelerini kullanırken, Dortmund'daki yeni sisteme dair bilgi verdi.

Şahin, bu iletişimin nasıl işlediğini şu sözlerle açıkladı:

"Bir WhatsApp grubumuz var. Oyuncular, ne kadar süre oynadıklarını, hangi pozisyonda sahaya çıktıklarını ve sağlık durumlarını kısa bir mesajla paylaşıyorlar. Salı günü son mesajlar geldikten sonra rahatladım."

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