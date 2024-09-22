Nuri Şahin şok oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin şok oldu

Borussia Dortmund Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga’nın 4. Hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ve Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 5-1 gibi farklı bir sonuç ile mağlup etmeyi başardı.

Stuttgart’ın gollerini 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot ve 80. dakikada El Bilal Toure attı. Borussia Dortmund’un tek golü ise 75. Dakikada Guirassy’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte ligde 7 puanda kalan Borussia Dortmund 8. Sıraya geriledi. Aynı puandaki Stuttgart ise 7. Sıraya yükseldi.

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