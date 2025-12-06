Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını açıkladı.

Nuri Şahin maçın ardından şunları söyledi:

"Tek üzücü yanı maçı kazanamamız oldu. Takım istediğimiz her şeyi sahaya yansıttı. Ben takımımından memnunum. Berabere kaldık. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum ama bizim de artık o yarışa girmemiz lazım. Oynadığımız oyun çok değerli, aldığımız puan da değerli.

Üçüncü bölgede ne kadar soğukkanlı kalırsan o kadar pozisyona girersin. Bugün eleştirilecek bir şey varsa o da üçüncü bölgedeki pozisyonları sonuçlandıramamız denilebilir. Maç kazandıkça gelen özgüvenle orda da daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum."