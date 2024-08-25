Nuri Şahin yıktı geçti

Almanya Bundesliga’nın ilk hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

İLK MAÇ İLK GALİBİYET

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Nuri Şahin ve öğrencileri konuk ekibi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Borussia Dortmund’a galibiyeti getiren golleri 72 ve 90+3. dakikalarda Bynoe-Gittens kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Borussia Dortmund lige galibiyet ile başlarken Türk teknik direktör Nuri Şahin de Alman ekibi ile ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

GALİBİYETİ ÖNCE GÖTZE SONRA KIZIYLA KUTLADI

Galibiyet sonrası yayıncı kuruluşun yayınını ziyaret eden Nuri Şahin zaferini orada bulunan eski takım arkadaşı Mario Götze ile birlikte kutladı.

Kızının sahaya inmesi ile birlikte sahayı turlayan Nuri Şahin’e taraftarlar alkışlarıyla destek verdi.

DORTMUND EFSANESİ

2001 yılında Borussia Dortmund altyapısına transfer olan Nuri Şahin uzun yıllar Alman ekibinin formasını giydi.