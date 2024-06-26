Nuri Şahin'den dev transfer

Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin'den dev transfer

Avrupa futbolunun gözde isimlerinden Serhou Guirassy’nin yeni adresi Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund oldu.

Avrupa’nın dikkatle takip ettiği yıldız forvet Serhou Guirassy, Stuttgart’tan ayrılma kararı aldıktan sonra, Arsenal ve Milan gibi büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. Ancak tecrübeli golcü, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund’un yolunu tuttu.

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Ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Guirassy ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Alman ekibi, bu transfer için Stuttgart’a Guirassy’nin serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro’yu ödemeyi kabul etti.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması altında 30 maça çıkan 28 yaşındaki Guirassy, rakip fileleri 30 kez havalandırarak ve 3 asist yaparak kariyerinin zirvesine ulaştı. Bu istatistiklerle Guirassy, Avrupa’nın en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.

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