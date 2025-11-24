Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir Trabzonspor'u konuk ediyor.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gençlerbirliği mağlubiyetinin telafini yapmak istediklerini belirtti.

Nuri Şahin maç öncesi şöyle konuştu:

“Bazı mecburi değişiklikler ve bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Milli araya girmeden önce iyi bir çıkışımız vardı ancak Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ağır bir darbe aldık. Onun telafisini de belki bugün, Türkiye'nin en formda üç takımından biriyle oynayarak yapmaya çalışacağız. İyi çalıştık. Artık söz oyuncularımızda.”