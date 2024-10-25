Nuri Şahin’e büyük şok. Yarınki maç kaderini etkileyecek

Borussia Dortmund’un Real Madrid’e karşı 2-0 önde götürdüğü maçı 5-2 kaybetmesi sonrası Teknik Direktör Nuri Şahin hedef tahtasına oturdu. Sezon başında Edin Terzic’in yerine göreve başlayan Şahin, Real Madrid’e karşı önde oldukları maçta yaptığı değişiklikler ile mağlubiyetin sebebi olarak görülüyor.

Alman basını maç sonrası Şahin’e sert eleştiriler yöneltirken çıkan son haber 36 yaşındaki teknik adamın Dortmund’daki geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ortaya koydu.

Buna göre Borussia Dortmund’un Bundesliga’da oynayacağı Augsburg maçı Nuri Şahin’in geleceği için kritik öneme sahip. Kritik maçta kaybedelicek puanların Nuri Şahin’in Borussia Dortmund’daki görevinin sona ermesine neden olacağı belirtiliyor. Yönetimin Real Madrid mağlubiyetinden 36 yaşındaki teknik direktörü sorumlu tuttuğu öğrenilirken, Şahin'in oyun dinamiklerini kötü yönettiği konusunda hemfikir olduğu belirtiliyor.

Nuri Şahin, geçen sezonun devre arasında Antalyaspor Teknik Direktörlüğünden ayrılarak Borussia Dortmund’da Edin Terzic’in yardımcısı oldu. Şahin, Terzic’in takımdan ayrılması sonrası Alman devinin yeni teknik direktörü oldu.

Borussia Dortmund, Bundesliga’da lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.