Nuri Şahin'e komplo! Oyuncular kuyusunu kazamaya çalışıyor

Bundesliga’nın 8. Hafta mücadelesinde Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

WWK Arena’da oynanan mücadelede Augsburg konuk ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. Dakikalarda Alexis Claude Maurice kaydetti. Borussia Dortmund’un tek golü ise 4. Dakikada Donyell Malen’den geldi.

Art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri okları teknik direktör Nuri Şahin’e yöneltilirken Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann çarpıcı bir iddiada bulundu.

"BİR VEYA İKİ OYUNCUNUN BUNDAN FAYDALANDIĞINI HİSSEDİYORUM"

Bazı oyuncuların Nuri Şahin’i göndermek istediğini söyleyen Hamann "Geride kalan 10 maçın ardından birçok oyuncunun artık bu antrenörü istemediğini hissediyorum. Oyuncular kulübün çalışanlarıdır. Bu onların işi değil ama bir veya iki oyuncunun bundan faydalandığını hissediyorum. Kim olduklarını tahmin ediyorum ama bunu söylemek bana göre değil." sözlerini sarf etti.

"BİZ ONUN TAMAMEN ARKASINDAYIZ"

Ayrıca yaşananlar sonrası Nuri Şahin’in arkasında duran Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl "Yolların ayrılması gibi bir şey söz konusu olamaz! Nuri'yle her gün çalışıyorum. Maçlara ne kadar titizlikle hazırlandığını, işleri nasıl ayrıştırdığını görüyorum. Birlikte ilerliyoruz, buna şüphe yok. Biz onun tamamen arkasındayız." şeklinde konuştu.