Nuri Şahin’in Borussia Dortmund’da kalması 2 şarta bağlı

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, büyük umutlarla başladığı sezonda istikrarsız gidişatını sürdürüyor.

Alman takımı, sahasında oynadığı maçlarda başarılı sonuçlara ulaşsa da deplasmanda aldığı üst üste 6 mağlubiyetle eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor.

Son olarak Bundesliga'da geçtiğimiz cumartesi günü Mainz'a konuk olan ve sahadan 3-1 yenik ayrılan Dortmund'da, Nuri Şahin'in geleceği de tartışma konusu haline geldi.

Ancak Bild'in haberine göre; Alman kulübünün idarecileri, Türk teknik adam için kısa vadede olumsuz bir karar almak istemiyor.

Haberde Dortmund yönetiminin, Şahin'in görevini sürdürmesini iki şarta bağladığı ifade edildi.

İlk olarak sarı siyahlı takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için Bundesliga'da ilk 4'te yer alması gerekiyor.

İkinci şart da yine Devler Ligi'yle ilgili. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalacak olan ilk 8 takım içinde yer alırsa Nuri Şahin görevine devam edebilecek.

Alman takımı bu şartları gerçekleştirmeye şimdilik çok uzak görünmüyor. Bundesliga'da 7. sırada bulunan Dortmund, 4. basamaktaki Leverkusen'in sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 puanı bulunan sarı siyahlılar 7. sırada yer alıyor.