Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Nuri Sesigüzel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel neden öldü?

NURİ SESİGÜZEL ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel’in ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.

Tatlıses, "Ustaların ustası koca bir devir seninle kapandı. Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH’tan rahmet dilerim" dedi.

Sesigüzel için bugün öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının cenazesi ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

Nuri Sesigüzel’in doktoru kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Ocak 1937 Şanlıurfa doğumlu şarkıcı ve sinema oyuncusudur.

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.

Nuri Sesigüzel, plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.

Nuri Sesigüzel, 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.