Nurmagomedov, Hughes'ı devirerek unvanını korudu

Bellator hafif sıklet şampiyonluk unvanı, 25 Ocak 2025’te Dubai’deki Coco-Cola Arena’da gerçekleşen heyecan dolu bir dövüşün ardından sahibini buldu. Usman Nurmagomedov, Paul Hughes’i, hakemlerin çoğunluk kararıyla mağlup etti. Maç sonucunda, hakemler 47-47, 48-46 ve 48-46’lık skorlarla Nurmagomedov’u galip ilan etti. Bu zafer, Rus dövüşçünün 19. maçındaki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı.

İrlandalı dövüşçü Paul Hughes, geçtiğimiz Ekim ayında AJ McKee karşısında aldığı etkileyici zaferle kariyerinde bir adım daha ileri gitmeyi umuyordu. Ancak Nurmagomedov’a karşı verdiği mücadele, onun şampiyonluk hayallerini suya düşürdü. Hughes, bu maçı kaybetse de, gösterdiği mücadeleyle adından söz ettirmeyi başardı.

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Nurmagomedov maçı kazandıktan sonra, "Bu adamı hafife aldım. Küçük bir hatam oldu ama ben hala yenilmedim" diyerek, maçı kazandığı için mutlu olduğunu söyledikten sonra "Bellator hafif sıklet şampiyonu Usman Nurmagomedov, çok teşekkür ederim. Güreş, takedown savunmasını çok iyi yaptı. Güçlü bir adam, gerçekten güçlü." dedi.

Hughes ise mağlubiyetin ardından, "Çok üzgünüm. Bu maçın böyle biteceğini tahmin etmiştim," diyerek Belfast’ta yeniden karşılaşma talep etti. "Gerçekten bu maçı kazandığımı düşündüm. Biraz daha baskı yapmalıydım," diyerek kaybettiği için üzüntüsünü dile getirdi. "Bir kez daha dövüşeceğiz, Usman’ı çok saygı duyuyorum, ama bir dahaki sefere her şeyimi vereceğim," şeklinde açıklama yaptı.

ZORLU BİR MAÇIN BAŞLANGICI: TEKNİK MÜCADELE VE İKİNCİ RAUNT

Maçın başında, Hughes ve Nurmagomedov arasında teknik açıdan zorlu bir mücadele başladı. Her iki dövüşçü de birbirine saygı göstererek dövüşsede, ilk rauntta birbirlerine kazara testis darbeleri yaptı. Ardından, Hughes, Nurmagomedov’u ikinci rauntun başında güçlü bir switch tekmesiyle yakaladı. Rus dövüşçü, bir yandan Hughes’in takedown savunmasını geçmeye çalışırken, Hughes’i oldukça zor durumda bıraktı.

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RAUNTLAR ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Üçüncü raunt, her iki dövüşçü için de zor geçti. Nurmagomedov, Hughes’e yine bir testis darbesi yaparak rakibini acı içinde yere serdi ve bu hareketi sonucunda Rus dövüşçüye puan kaybı verildi. Dördüncü raunt, bir kafa darbesi sonucu her iki dövüşçü de ciddi şekilde etkilendi. Nurmagomedov, bir doktor kontrolüne gitti, ancak dövüşe devam edebileceği belirlendi. Raunt sonunda Rus dövüşçü, Hughes’i yere sererek son darbeyi yaptı.

Sonra, Nurmagomedov’un üstünlüğü devam etti. Son rauntun sonunda, her iki dövüşçü de birbirine sert darbelerle karşılık verdi. Maçın sonuna yaklaşırken, her iki dövüşçü de galibiyete ulaşmak için mücadele etti. Ancak sonunda Nurmagomedov’un ismi okununca, Hughes, başını ellerinin arasına alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

HUGHES: "BİR DAHA KAZANACAĞIM"

Hughes, maçı kaybetmiş olsa da hala umudunu kaybetmediğini dile getirdi. "Bugün burada farkımızı çözdük. Çok saygı var aramızda. Eminim bir gün tekrar dövüşeceğiz ve o zaman ben kazanacağım" dedi. Bu açıklamalar, ikili arasındaki rekabetin bir yansımasıydı.