Nursel Ergin’in son hali olay oldu! 2 farklı kanserle mücadele etmişti

Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin, bir dönem sunduğu “Gelinim Mutfakta” programını aniden bırakarak gözlerden uzaklaşmıştı. Kanserle mücadele verdiği öğrenilen ünlü sunucu kanseri yenerek ekranlara dönmüştü. Ünlü ismin son hali olay oldu.

Gelinim Mutfak’ta programını bırakarak aniden ortadan kaybolan ünlü sunucu Nursel’in, 8 ay boyunca iki farklı kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Bu zorlu süreci başarıyla atlatan ünlü sunucu, kanseri yenerek ekranlara geri döndü.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ergin’in son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 2007 yılında “Var Mısın Yok Musun” yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, “Gelinim Mutfakta” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ani ayrılığı merak konusu olmuştu.

Ergin, sosyal medya hesabından yaşadığı sağlık mücadelesini paylaşarak kanseri yendiğini duyurdu. Ekranlara dönüşüyle birlikte hayranlarından “Her halinle güzelsin”, “Çok güçlüsün”, “Bu halin bile muhteşem” gibi destek mesajları yağdı.

