atv’nin sevilen programlarından ‘Nursel ile Mutfak Bahane’, 10 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yayınlanacak yapımda gelinler, eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek; kayınvalideleri ise, tadım yapıp puan verecek. 4 aile, her gün 7 altın ile Cuma finallerinde 35 bilezik için kıyasıya yarışacak. Çiftler, her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacaklar.

Yarışmacılar, en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışacak. Çiftler, yarışırken bir yandan acı tatlı hikâyelerini konuşmaktan da geri kalmayacak. Hayatın içinde ne varsa mutfakta da onlar yer alacak. ‘Nursel ile Mutfak Bahane’, yeni sezonda izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuracak.

‘İlk şehir devleti’nin izine bir yolculuk

Malatya Kitap Fuarı kapsamında gittiğim Malatya’da birçok yeri görme fırsatı yakaladım. Bu mekânlardan birisi de Arslantepe Höyüğü’ydü…

Turizm araştırmacısı Bülent Korkmaz’ın verdiği bilgiler ışığında geçmişe bir yolculuğa çıktım. Malatya Battalgazi’de bulunan Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmiş. Anadolu’da ‘ilk şehir devleti’ne ait yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe’de 2019’daki kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlanılmış. 7 bin yılı aşan geçmişiyle Anadolu’nun en eski arkeolojik alanlarından biri olan Arslantepe’de dünyada bulunabilen en eski saray yapısı ile kılıç ve mızrak uçlarından oluşan ilk metal silahlar, mühür baskılar, mühürler, mezar buluntuları ortaya çıkarılmış. Bu bulgular ışığında Arslantepe’de devlet yapısı ve bu yapının nüvesini teşkil eden muhasebe, arşiv uygulamaları, sınıflı toplum öğelerinin varlığı kanıtlanmış.

Malatya’ya gidenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden. Emeği geçenlere teşekkürler.

4 sanatçıyı bir araya getiren sergi

Sanat dünyasının merakla beklediği IV Karma Sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nin Caddebostan’daki yeni mekânında görkemli bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yalçın Gökçebağ, Gözde Atlas, Mümin Candaş ve Günsu Saraçoğlu’nun eserlerinden oluşan sergide tuval, karışık teknik, soyut ve figüratif gibi farklı disiplinlerde üretilmiş eserler, sanatın birleştirici gücünü gözler önüne sererek izleyicilere çok katmanlı ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sergide geleneksel ile çağdaş, soyut ile somut arasındaki gerilim ve uyum, seçkin eserler aracılığıyla yeniden yorumlanıyor.

Sergi, Kadıköy’deki Evrim Sanat Galerisi’nde 19 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.