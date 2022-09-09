Nursel Köse sette fenalaştı. Yüzüne sürdüğü kolonya öldürüyordu

Ünlü oyuncu Nursel Köse, sette fenalık geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Paramparça, Avlu ve Üç Kuruş dizileriyle tanınan oyuncu Köse, geçtiğimiz günlerde bir sinema filminin setinde, elini ve yüzünü dezenfekte etmek istedi. Bunun için de kolonya kullanmayı tercih etti ancak beklemediği bir olayla karşılaştı.

Ünlü oyuncunun yüzü bir anda kızarıp şişmeye başladı. Köse'nin fenalaşması sonucu set iptal edildi ve ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tahliller sonucunda, Köse'nin aslında kolonyaya alerjisi olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, yaşadığı şokun etkisini bir süre atlatamadı.

