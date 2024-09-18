Nurture’den çocukların geleceğini şekillendiren uygulama

Ebeveynler, küçük çocukları çevrimiçi öğrenme süreçlerine dahil etmenin zorluğunu derinden hissediyor. Nurture, 4 ila 7 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir uygulamadır. Bu yenilikçi platform, çocukların ilgisini çekmek amacıyla etkileşimli içerikler ve oyunlar sunarak onların aktif bir şekilde öğrenmelerine olanak tanır. Nurture'ın misyonu, çocukları sosyal-duygusal becerilerden temel finansal anlayışa, farkındalıktan zindelik ve beslenmeye kadar geniş bir yelpazede kritik yaşam becerileriyle donatmaktır.

Nurture, geçtiğimiz Çarşamba günü Golden Gate Ventures liderliğindeki 2,8 milyon dolarlık ön tohum turunu duyurdu. Bu fon, platformun içerik geliştirmesi ve okul öncesi içerik üreticilerini işe alarak uygulamanın kalitesini artırmak için kullanılacak. Uygulamanın ilk başlığı olan Doki's Delivery, çocukların sosyal-duygusal becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu eğlenceli dizi, bir uzay gemisinde bir yumurta teslim etme görevinde olan karakterleri takip ediyor.

Nurture, çift ekranlı bir bileşen sunarak ebeveynlerin Nurture TV uygulamasını Fire TV veya Google TV'ye indirmelerini gerektiriyor. Böylece çocuklar, TV ekranında oynarken telefon veya tabletlerini oyun kumandası olarak kullanabilirler. Çocuklar mobil cihazlarını eğerek engellerden kaçabilir ve ana karakterin çağrılarına yanıt verebilir. Ayrıca, uzay gemisini tasarlayabilir ve gizemli yumurtayı çatlatabilirler, bu özellik Tamagotchi benzeri bir deneyim sunar.

Nurture’ın kurucu ortağı ve CEO'su Roger Egan, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, uygulamanın amacını "pasif ve anlamsız ekran süresinden uzak tutmak olarak" tanımlıyor. Egan ayrıca "Çocuklar kavramları kavradığında, becerileri pratik etmek ve uygulamak için oyunları ve etkileşimli öğeleri kullanırız" diyor. Şirket ayrıca, çocukların kavradığı bilgileri ebeveynlere raporlayarak öğrenme sürecini şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Ebeveynler, çocuklarının ilerlemelerini izleme ve uygulama üzerinde öğrenilen kavramları günlük yaşantılarda pekiştirme fırsatı bulacaklar.

Nurture, Egan'ın pandemi döneminde çocuklarının uzaktan eğitim sürecine dair yaşadığı zorluklardan sonra 2022'de kuruldu. Egan, çocukların geleneksel eğitimle geleceğe yeterince iyi hazırlanamadığını düşündüğü için, çocukların uyum sağlama, eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlık gibi becerileri öğrenmeleri gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, Nurture, eğitimde eksik kalan noktaları tamamlamayı amaçlayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Nurture’a kurucusu Roger Egan dışında, RedMart’ın eski ürün tasarım lideri Danny Limanseta, Microsoft’tan Sally Doherty, ve çocuk animasyonları uzmanı Scott ve Julie Stewart gibi deneyimli isimler de katılıyor. Ayrıca, Club Penguin'in yaratıcısı Lance Priebe ve diğer önemli danışmanlar da projeye katkıda bulunuyor. Şu anda ABD, İngiltere ve Kanada’da yalnızca davetle erişilebilen Nurture, 2025'te diğer pazarlara açılmayı ve halka açık bir abonelik modelini başlatmayı planlıyor.