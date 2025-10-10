YENİÇAĞ - Mardin / Fuat Kızmaz

Nusaybin’de yapımı tamamlanan Adnan Polat Galatasaray Spor Eğitim Merkezi, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, iş insanı Adnan Polat, Mardin Valisi, Nusaybin’deki siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Tören kapsamında yapılan konuşmalarda, merkezin Nusaybinli gençlerin sporla buluşmasına ve yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Katılımcılar, bu yatırımın bölgeye hem spor hem de sosyal açıdan büyük değer kazandıracağını belirtti.