Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik (27) ile Muhammed Akman (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

Kazada motosikletteki Muhammed Akman ile Cihan Çelik yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Akman ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü

Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Nusaybin’de devrilen motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Son Haberler
3 dev markanın televizyonu bomba gibi patlayabilir. Türkiye'de on binlerce evde kullanılıyor
3 dev markanın televizyonu bomba gibi patlayabilir. Türkiye'de on binlerce evde kullanılıyor
Eski Fenerbahçeli Szalai’nin transferine onay çıktı. İşte gideceği takım
Eski Fenerbahçeli Szalai’nin transferine onay çıktı. İşte gideceği takım
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Manisa’da tefeci operasyonu
Manisa’da tefeci operasyonu
Trabzonspor’da Eren Elmalı’nın yerine 3 alternatif var
Trabzonspor’da Eren Elmalı’nın yerine 3 alternatif var