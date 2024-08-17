Nusaybin’de doğalgaz çalışmaları sırasında bulunan bomba düzenek şok etti

Kaynak: İHA
Nusaybin’de doğalgaz çalışmaları sırasında bulunan bomba düzenek şok etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında bulunan bomba düzeneği, polis ekipleri tarafından yerinden alınarak incelemeye alındı.

Öğle saatlerinde belediye ekiplerinin Çağçağ Caddesi’nde doğalgaz hattı için yaptığı kazı çalışmaları sırasında el yapımı olduğu belirtilen bir bomba düzeneği bulundu. Durumu fark eden işçiler, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzman Ekipler İncelemeye Aldı

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı güvenli bir şekilde alarak detaylı inceleme için emniyete götürdü. Bomba düzeneğinin incelenmesi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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